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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Рома
Шахтер - Рома: обзор матча 18 марта 2021
Шахтер
18.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Рома
59'
А. Мораес
48'
Б. Майорал
72'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Рома
Замена
С. Болбат
️️️️
Додо
82'
Замена
Г. Судаков
️️️️
М. Соломон
77'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
77'
75'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Педро
72'
ГОЛ! 1:2!
Б. Майорал
Пас отдал
К. Перес
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Патрик
60'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Мораес
Пас отдал
А. Патрик
59'
59'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Диавара
58'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Л. Спинаццола
58'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
57'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Желтая карточка
А. Патрик
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
46'
Замена
Д. Манчини
️️️️
Р. Ибаньес
Желтая карточка
М. Антонио
38'
25'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
44
Витао
27
Кривцов
22
Матвиенко
2
Додо
8
Антонио
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
11
Тете
18
Мораес
4-1-2-2-1
13
Лопес
2
Карсдорп
3
Ибаньес
3
Кумбула
37
Спинаццола
24
Диавара
4
Кристанте
12
Вильяр
9
Педро
23
Перес
9
Майорал
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
2
Додо
50
Болбат
50
Болбат
2
Додо
10
Соломон
8
Судаков
8
Судаков
10
Соломон
10
Патрик
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Патрик
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
37
Спинаццола
33
Калафьори
33
Калафьори
37
Спинаццола
3
Ибаньес
23
Манчини
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
24
Диавара
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
24
Диавара
9
Педро
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
9
Педро
Остались в запасе
Шахтер
Рома
11
Фернандо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
11
Фернандо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Шахтер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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