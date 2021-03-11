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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Рейнджерс
Славия - Рейнджерс: обзор матча 11 марта 2021
Славия
11.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рейнджерс
7'
Н. Станчу
36'
Ф. Хеландер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Славия - Рейнджерс
88'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Г. Камара
81'
Замена
К. Руф
️️️️
Д. Арибо
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
76'
Замена
О. Дорли
️️️️
Я. Кухта
71'
63'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
Желтая карточка
Д. Зима
56'
54'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Л. Масопуст
️️️️
П. Олаинка
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хеландер
Пас отдал
Я. Хаджи
29'
Желтая карточка
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
Пас отдал
П. Олаинка
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Колар
18
Бах
4
Зима
15
Кудела
26
Боржил
3
Голеш
10
Станчу
17
Провод
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Паттерсон
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
7
Кухта
19
Дорли
19
Дорли
7
Кухта
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
99
Олаинка
8
Масопуст
8
Масопуст
99
Олаинка
18
Камара
34
Зунгу
34
Зунгу
18
Камара
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
18
Арибо
7
Руф
7
Руф
18
Арибо
Остались в запасе
Славия
Рейнджерс
20
Матиас Вагнер
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Славия - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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