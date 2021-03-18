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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Славия
Рейнджерс - Славия: обзор матча 18 марта 2021
Рейнджерс
18.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Славия
14'
П. Олаинка
74'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рейнджерс - Славия
90'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
89'
Желтая карточка
О. Кудела
Желтая карточка
К. Голдсон
89'
Желтая карточка
Д. Арибо
87'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
83'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Дэвис
83'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
А. Морелос
82'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Н. Паттерсон
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Н. Станчу
Вторая желтая
Л. Балогун
73'
65'
Замена
М. Вагнер
️️️️
О. Колар
Красная карточка
К. Руф
62'
58'
Замена
Я. Кухта
️️️️
О. Дорли
58'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Я. Громада
58'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
П. Олаинка
56'
Желтая карточка
С. Дели
Замена
К. Руф
️️️️
С. Эрфилд
55'
Желтая карточка
Г. Камара
39'
35'
Желтая карточка
О. Дорли
Желтая карточка
Л. Балогун
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Пас отдал
Я. Боржил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Паттерсон
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
10
Дэвис
77
Кент
9
Морелос
4-1-2-3
1
Колар
18
Бах
15
Дели
15
Кудела
26
Боржил
14
Громада
10
Станчу
19
Дорли
19
Сима
99
Олаинка
17
Провод
2
Паттерсон
6
Симпсон
6
Симпсон
2
Паттерсон
9
Морелос
34
Зунгу
34
Зунгу
9
Морелос
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
37
Эрфилд
7
Руф
7
Руф
37
Эрфилд
10
Дэвис
10
Иттен
10
Иттен
10
Дэвис
1
Колар
20
Вагнер
20
Вагнер
1
Колар
14
Громада
3
Голеш
3
Голеш
14
Громада
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
99
Олаинка
8
Масопуст
8
Масопуст
99
Олаинка
19
Дорли
7
Кухта
7
Кухта
19
Дорли
Остались в запасе
Рейнджерс
Славия
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
31
Пржемисл Коварж
ВР
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
9
Денис Висински
АП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Рейнджерс - Славия
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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