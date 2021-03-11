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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Вильярреал
Динамо К - Вильярреал: обзор матча 11 марта 2021
Динамо К
11.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Вильярреал
30'
П. Торрес
52'
Р. Альбиоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Вильярреал
90'
+1
Замена
А. Баэна
️️️️
Ж. Морено
85'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
84'
Замена
Х. Коста
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
84'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
68'
Замена
А. Андриевский
️️️️
С. Сидорчук
68'
65'
Желтая карточка
Э. Капу
63'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Альбиоль
46'
Замена
Р. Мори
️️️️
П. Торрес
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Торрес
Пас отдал
Ж. Морено
24'
Желтая карточка
А. Педраса
Желтая карточка
С. Сидорчук
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
41
Беседин
7
Родригес
4-1-2-1-2
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
21
Чуквуэзе
7
Морено
9
Алькасер
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
8
Сидорчук
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Сидорчук
21
Чуквуэзе
24
Коста
24
Коста
21
Чуквуэзе
14
Торрес
26
Мори
26
Мори
14
Торрес
7
Морено
10
Баэна
10
Баэна
7
Морено
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
Остались в запасе
Динамо К
Вильярреал
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Динамо К - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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