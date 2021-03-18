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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Динамо К
Вильярреал - Динамо К: обзор матча 18 марта 2021
Вильярреал
18.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
13'
Ж. Морено
36'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Динамо К
83'
Замена
Сидклей
️️️️
В. Миколенко
83'
Замена
Д. Попов
️️️️
А. Сирота
Замена
Д. Раба
️️️️
Ж. Морено
79'
Замена
Х. Коста
️️️️
М. Тригерос
79'
Замена
А. Баэна
️️️️
С. Чуквуэзе
71'
66'
Замена
Б. Леднев
️️️️
Ж. Родригес
66'
Замена
В. Шепелев
️️️️
А. Андриевский
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Фойт
63'
Замена
Й. Пино
️️️️
К. Бакка
63'
46'
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Цыганков
Желтая карточка
Д. Парехо
43'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
36'
Желтая карточка
М. Тригерос
17'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Асенхо
23
Педраса
26
Мори
39
Альбиоль
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
21
Чуквуэзе
7
Морено
70
Бакка
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
16
Миколенко
29
Буяльский
18
Андриевский
8
Сидорчук
11
Цыганков
14
де Пена
7
Родригес
14
Тригерос
24
Коста
24
Коста
14
Тригерос
8
Фойт
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Фойт
21
Чуквуэзе
10
Баэна
10
Баэна
21
Чуквуэзе
70
Бакка
10
Пино
10
Пино
70
Бакка
7
Морено
19
Раба
19
Раба
7
Морено
16
Миколенко
17
Сидклей
17
Сидклей
16
Миколенко
34
Сирота
4
Попов
4
Попов
34
Сирота
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
7
Родригес
30
Леднев
30
Леднев
7
Родригес
11
Цыганков
20
Супряга
20
Супряга
11
Цыганков
Остались в запасе
Вильярреал
Динамо К
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Вильярреал - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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