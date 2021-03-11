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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - Мольде
Гранада - Мольде: обзор матча 11 марта 2021
Гранада
11.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Мольде
26'
Х. Молина
76'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Мольде
Замена
Х. Вальехо
️️️️
А. Пуэртас
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Эйкрем
86'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
Замена
И. Руис
️️️️
Р. Сольдадо
80'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Молина
76'
74'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Б. Сигурдарсон
71'
Вторая желтая
М. Эллингсен
68'
Желтая карточка
М. Эллингсен
65'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Хестад
57'
Желтая карточка
Э. Хестад
48'
Желтая карточка
Б. Сигурдарсон
Желтая карточка
Я. Брайс
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Р. Силва
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
18
Перес
20
Фулкье
25
Гоналон
88
Брайс
29
Кенеди
7
Пуэртас
9
Сольдадо
19
Молина
3-3-3-1
1
Линде
18
Синюан
6
Эллингсен
2
Грегерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
28
Хауген
23
Андерсен
23
Эйкрем
5
Хестад
16
Сигурдарсон
9
Сольдадо
8
Руис
8
Руис
9
Сольдадо
7
Пуэртас
24
Вальехо
24
Вальехо
7
Пуэртас
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
5
Хестад
15
Кнутсон
15
Кнутсон
5
Хестад
16
Сигурдарсон
27
Фофана
27
Фофана
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Гранада
Мольде
13
Арнау Фабрега
ВР
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
Остались в запасе
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Гранада - Мольде
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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