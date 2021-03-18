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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Гранада
Мольде - Гранада: обзор матча 18 марта 2021
Мольде
18.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Гранада
29'
Х. Вальехо (АГ)
90'
Э. Хестад (П)
72'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Гранада
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Хестад
90'
83'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Монторо
83'
Замена
Н. Перес
️️️️
Х. Вальехо
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
78'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Андерсен
78'
76'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Я. Эррера
64'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
Замена
Д. Фофана
️️️️
Б. Сигурдарсон
63'
Желтая карточка
Б. Риса
62'
Замена
Ш. Синюан
️️️️
С. Грегерсен
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Вальехо
29'
7'
Желтая карточка
В. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
33
Риса
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
10
Брейвик
23
Андерсен
23
Эйкрем
5
Хестад
16
Сигурдарсон
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
24
Вальехо
5
Санчес
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Молина
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
2
Грегерсен
18
Синюан
18
Синюан
2
Грегерсен
23
Андерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Андерсен
16
Сигурдарсон
27
Фофана
27
Фофана
16
Сигурдарсон
24
Вальехо
18
Перес
18
Перес
24
Вальехо
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
19
Монторо
11
Мачис
11
Мачис
19
Монторо
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Остались в запасе
Мольде
Гранада
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Мольде - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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