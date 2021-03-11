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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Янг Бойз
Аякс - Янг Бойз: обзор матча 11 марта 2021
Аякс
11.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Янг Бойз
62'
Д. Классен
82'
Д. Тадич
90+2'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аякс - Янг Бойз
ГОЛ! 3:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Р. Гравенберх
90'
+2
84'
Замена
Джордан
️️️️
К. Фасснахт
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Нерес
83'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
82'
78'
Желтая карточка
В. Сьерро
71'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
71'
Замена
В. Сьерро
️️️️
С. Лаупер
Замена
У. Идрисси
️️️️
Антони
68'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
67'
64'
Желтая карточка
М. Эбишер
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
62'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
53'
49'
Желтая карточка
С. Лаупер
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
34'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
6
Мартинес
12
Тимбер
2
Ренш
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
7
Антони
4-4-2
91
Февр
30
Хефти
5
Камара
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
30
Лаупер
20
Эбишер
10
Сулеймани
17
Нсаме
12
Элиа
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
7
Антони
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Антони
7
Нерес
9
Бробби
9
Бробби
7
Нерес
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
5
Камара
15
Зесигер
15
Зесигер
5
Камара
30
Лаупер
4
Сьерро
4
Сьерро
30
Лаупер
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
16
Фасснахт
9
Джордан
9
Джордан
16
Фасснахт
Остались в запасе
Аякс
Янг Бойз
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
61
Леандро Збинден
ВР
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Аякс - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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