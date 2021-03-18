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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Аякс
Янг Бойз - Аякс: обзор матча 18 марта 2021
Янг Бойз
18.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Аякс
21'
Д. Нерес
49'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Янг Бойз - Аякс
Желтая карточка
Ж. Нсаме
90'
+4
80'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Антони
80'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
74'
Желтая карточка
Д. Ренш
74'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Тальяфико
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
71'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
71'
67'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Нерес
Замена
Джордан
️️️️
М. Камара
66'
65'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Блинд
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
65'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
Замена
К. Масейрас
️️️️
Ж. Лефор
46'
Желтая карточка
М. Камара
38'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-4-2
91
Февр
21
Лефор
28
Лустенбергер
5
Камара
30
Хефти
10
Сулеймани
30
Лаупер
4
Сьерро
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
2
Ренш
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
7
Антони
21
Лефор
23
Масейрас
23
Масейрас
21
Лефор
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
5
Камара
9
Джордан
9
Джордан
5
Камара
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
3
Тальяфико
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Тальяфико
17
Блинд
20
Кудус
20
Кудус
17
Блинд
7
Нерес
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Нерес
7
Антони
9
Бробби
9
Бробби
7
Антони
Остались в запасе
Янг Бойз
Аякс
13
Муми Нгамале
ЛВ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Янг Бойз - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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