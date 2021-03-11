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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Динамо Загреб
Тоттенхэм - Динамо Загреб: обзор матча 11 марта 2021
Тоттенхэм
11.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
25'
Г. Кейн
70'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Динамо Загреб
90'
Замена
Б. Франьич
️️️️
А. Адеми
88'
Желтая карточка
С. Ристовски
Желтая карточка
П. Хейбьерг
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Г. Кейн
84'
Желтая карточка
Д. Санчес
79'
78'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
77'
Желтая карточка
Л. Иванушец
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Н'Домбеле
72'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
70'
69'
Желтая карточка
А. Адеми
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
65'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
65'
64'
Замена
И. Атимвен
️️️️
М. Оршич
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
64'
64'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Майер
Желтая карточка
Э. Дайер
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
22
Леовац
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
9
Кейн
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Кейн
45
Адеми
4
Франьич
4
Франьич
45
Адеми
99
Оршич
80
Атимвен
80
Атимвен
99
Оршич
14
Майер
10
Кастрати
10
Кастрати
14
Майер
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
Остались в запасе
Тоттенхэм
Динамо Загреб
1
Джо Харт
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Тоттенхэм - Динамо Загреб
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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