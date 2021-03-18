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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Тоттенхэм
Динамо Загреб - Тоттенхэм: обзор матча 18 марта 2021
Динамо Загреб
18.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
62'
М. Оршич
83'
М. Оршич
106'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Тоттенхэм
Замена
Д. Перич
️️️️
А. Адеми
118'
107'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Орье
ГОЛ! 3:0!
М. Оршич
106'
Желтая карточка
П. Стоянович
93'
91'
Замена
С. Регилон
️️️️
Б. Дэвис
Замена
Й. Мишич
️️️️
Б. Петкович
90'
Замена
П. Стоянович
️️️️
С. Ристовски
90'
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Л. Моура
ГОЛ! 2:0!
М. Оршич
Пас отдал
И. Атимвен
83'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Л. Майер
82'
Замена
М. Леовац
️️️️
Б. Франьич
81'
Желтая карточка
Р. Лауритсен
80'
Замена
И. Атимвен
️️️️
К. Якич
75'
68'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
68'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Алли
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
Пас отдал
Л. Майер
62'
60'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
К. Якич
32'
22'
Желтая карточка
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Ливакович
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
18
Якич
4
Франьич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
14
Майер
19
Гавранович
19
Гавранович
14
Майер
33
Ристовски
30
Стоянович
30
Стоянович
33
Ристовски
45
Адеми
55
Перич
55
Перич
45
Адеми
4
Франьич
22
Леовац
22
Леовац
4
Франьич
9
Петкович
27
Мишич
27
Мишич
9
Петкович
18
Якич
80
Атимвен
80
Атимвен
18
Якич
4
Дэвис
3
Регилон
3
Регилон
4
Дэвис
92
Орье
34
Бергвейн
34
Бергвейн
92
Орье
8
Алли
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
8
Алли
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
7
Моура
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Моура
Остались в запасе
Динамо Загреб
Тоттенхэм
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
1
Ренато Йосипович
ВР
10
Марко Толич
АП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
1
Ренато Йосипович
ВР
10
Марко Толич
АП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
Остались в запасе
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Динамо Загреб - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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