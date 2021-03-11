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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Арсенал
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча 11 марта 2021
Олимпиакос
11.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Арсенал
58'
Ю. Эль-Араби
34'
М. Эдегор
79'
Габриэль
85'
М. Эль-Ненни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - Арсенал
88'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
Замена
А. Андруцос
️️️️
Г. Масурас
86'
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
Габриэль
82'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
82'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
81'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Виллиан
79'
ГОЛ! 1:2!
Габриэль
Пас отдал
Виллиан
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
77'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Брума
59'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
58'
55'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Парти
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
46'
Замена
Х. Холебас
️️️️
О. Рябчук
46'
43'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
А. Бухалакис
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Т. Парти
Желтая карточка
Я. М'Вила
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
77
Брума
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Бельерин
4
Луис
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
10
Виллиан
7
Обамеянг
77
Брума
77
Ранджелович
77
Ранджелович
77
Брума
5
Рябчук
25
Холебас
25
Холебас
5
Рябчук
Масурас
14
Андруцос
14
Андруцос
Масурас
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Масурас
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
18
Парти
25
Себальос
25
Себальос
18
Парти
10
Виллиан
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Олимпиакос
Арсенал
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Олимпиакос - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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