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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 18 марта 2021
Арсенал
18.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Олимпиакос
51'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Олимпиакос
Желтая карточка
К. Тирни
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джака
86'
84'
Замена
К. Лала
️️️️
О. Рябчук
84'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
К. Фортунис
82'
Вторая желтая
У. Ба
82'
Желтая карточка
У. Ба
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Бельерин
81'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Смит-Роу
81'
73'
Желтая карточка
Я. М'Вила
63'
Замена
Брума
️️️️
А. Андруцос
63'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эль-Ненни
57'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Д. Себальос
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
35'
Желтая карточка
А. Андруцос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
4-1-2-1-2
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
25
Себальос
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
19
Пепе
3-3-1-2-1
1
Са
25
Холебас
19
Папастатопулос
27
Ба
14
Андруцос
6
М'Вила
5
Рябчук
2
Камара
7
Фортунис
7
Масурас
19
Эль-Араби
2
Бельерин
12
Чамберс
12
Чамберс
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
18
Парти
18
Парти
6
Эль-Ненни
25
Себальос
8
Эдегор
8
Эдегор
25
Себальос
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
14
Андруцос
77
Брума
77
Брума
14
Андруцос
5
Рябчук
70
Лала
70
Лала
5
Рябчук
7
Фортунис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Фортунис
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Артур Оконкво
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Артур Оконкво
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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