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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Милан
Манчестер Юнайтед - Милан: обзор матча 11 марта 2021
Манчестер Юнайтед
11.03.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Милан
50'
А. Диалло
90+2'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Милан
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
Пас отдал
Р. Крунич
74'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Джеймс
74'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
74'
Замена
Фред
️️️️
Б. Фернандеш
73'
69'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
69'
Замена
С. Тонали
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
С. Мактоминей
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
Пас отдал
Б. Фернандеш
50'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Марсьяль
46'
19'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
7
Фред
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хендерсон
13
Теллес
3
Байи
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Мактоминей
7
Джеймс
8
Фернандеш
11
Гринвуд
9
Марсьяль
4-3-3
1
Доннарумма
2
Далот
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
33
Крунич
8
Мейте
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
7
Джеймс
23
Шоу
23
Шоу
7
Джеймс
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
8
Фернандеш
7
Фред
7
Фред
8
Фернандеш
9
Марсьяль
16
Диалло
16
Диалло
9
Марсьяль
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
21
Диас
16
Тонали
16
Тонали
21
Диас
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Милан
1
Натан Бишоп
ВР
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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