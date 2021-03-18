Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Манчестер Юнайтед
Милан - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 марта 2021
Милан
18.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
С. Кьер
85'
Желтая карточка
Д. Далот
77'
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Крунич
72'
Желтая карточка
П. Калюлю
65'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
С. Кастильехо
65'
Замена
Д. Далот
️️️️
П. Калюлю
65'
49'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
46'
Замена
П. Погба
️️️️
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
4-4-2
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
15
Калюлю
20
Чалханоглу
8
Мейте
19
Кессье
33
Крунич
56
Салемакерс
70
Кастильехо
4-2-3-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
7
Фред
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Джеймс
15
Калюлю
2
Далот
2
Далот
15
Калюлю
33
Крунич
21
Диас
21
Диас
33
Крунич
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
70
Кастильехо
9
Рэшфорд
8
Погба
8
Погба
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Милан
Манчестер Юнайтед
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Риккардо Тонин
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Милан - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Милан
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
10:24
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
10:24
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+