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    Расписание матчей 08-03-2021

    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 21 тур
    8 марта, понедельник
    14:00
    Арсенал
    0:3
    Локомотив
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    16:30
    Рубин
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
    8 марта, понедельник
    15:00
    Днепр-1
    0:0
    Александрия
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    15:00
    Рух
    0:4
    Десна
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 29 тур
    8 марта, понедельник
    16:00
    Трабзонспор
    1:3
    Аланьяспор
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    16:00
    Антальяспор
    1:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    19:00
    Гезтепе
    3:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    19:00
    Коньяспор
    0:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 25 тур
    8 марта, понедельник
    20:30
    АЕК
    2:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 27 тур
    8 марта, понедельник
    21:00
    Челси
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
    8 марта, понедельник
    23:00
    Вест Хэм
    2:0
    Лидс
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 20 тур
    8 марта, понедельник
    21:00
    Ольборг
    1:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 26 тур
    8 марта, понедельник
    22:45
    Интер
    1:0
    Аталанта
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 29 тур
    8 марта, понедельник
    22:45
    Гент
    1:0
    Остенде
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2020/2021), 1/16 финала
    8 марта, понедельник
    23:00
    Ницца
    0:2
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 26 тур
    8 марта, понедельник
    23:00
    Бетис
    3:2
    Алавес
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 22 тур
    8 марта, понедельник
    23:15
    Белененсеш
    0:3
    Бенфика
    Матч завершен
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