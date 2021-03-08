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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 08 марта 2021
Трабзонспор
08.03.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Аланьяспор
80'
Т. Бакасетас (П)
66'
М. Пектемек
74'
Давидсон
90+7'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Давидсон
Пас отдал
Ф. Мубандже
Желтая карточка
В. Уго
90'
+4
90'
+4
Замена
М. Сиопис
️️️️
Э. Караджа
90'
+4
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Б. Кутлу
86'
Замена
Т. Бингель
️️️️
С. Учан
86'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
85'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Желтая карточка
Ю. Сари
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Бакасетас
80'
Замена
А. Пармак
️️️️
Марлон
80'
79'
Желтая карточка
Б. Кутлу
78'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Замена
Ю. Сари
️️️️
С. Асан
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Давидсон
Желтая карточка
Т. Бакасетас
69'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Л. Бэйкер
69'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Пектемек
Пас отдал
C. GÃ¼lselam
62'
Замена
Давидсон
️️️️
Д. Кадзиор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
3
Эздемир
8
Бэйкер
81
Экубан
9
Бакасетас
23
Афобе
9
Нвакаеме
3-5-2
1
Киринтили
29
Мубандже
24
33
Цавеллас
10
Кутлу
6
48
Учан
92
Кадзиор
20
Аксой
9
Пектемек
7
Караджа
23
Марлон
6
Пармак
6
Пармак
23
Марлон
8
Бэйкер
10
Малли
10
Малли
8
Бэйкер
61
Асан
7
Сари
7
Сари
61
Асан
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
7
Караджа
6
Сиопис
6
Сиопис
7
Караджа
48
Учан
75
Бингель
75
Бингель
48
Учан
92
Кадзиор
11
Давидсон
11
Давидсон
92
Кадзиор
10
Кутлу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Кутлу
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
26
El Mami Tetah
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Остались в запасе
26
El Mami Tetah
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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