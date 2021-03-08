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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Бенфика
Белененсеш - Бенфика: обзор матча 08 марта 2021
Белененсеш
08.03.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
55'
Х. Сеферович
58'
Х. Сеферович
65'
Л. Вериссимо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Бенфика
84'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
83'
Замена
Жардел
️️️️
Рафа
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
74'
68'
Замена
Шикинью
️️️️
Л. Вальдшмидт
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Вериссимо
Пас отдал
А. Гримальдо
62'
Замена
Педриньо
️️️️
Эвертон
Замена
А. Тайра
️️️️
Т. Пете
61'
Замена
А. Соуза
️️️️
М. Кардозу
61'
61'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Пицци
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
55'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
77
Афонсу Соуза
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Крицюк
12
Пете
28
Лима
37
Силва
2
Калила
16
Рибейру
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
3-1-2-4
23
Лейте
4
Вериссимо
30
Отаменди
22
Гримальдо
5
Вайгль
7
Гонсалвеш
21
Пицци
7
Эвертон
27
Рафа
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
0
19
19
0
12
Пете
6
Тайра
6
Тайра
12
Пете
20
Кардозу
77
Соуза
77
Соуза
20
Кардозу
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
27
Рафа
33
Жардел
33
Жардел
27
Рафа
21
Пицци
49
Таарабт
49
Таарабт
21
Пицци
7
Эвертон
10
Педриньо
10
Педриньо
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Белененсеш
Бенфика
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
18
Габриэл
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
18
Габриэл
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Белененсеш - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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