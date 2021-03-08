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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Остенде
Гент - Остенде: обзор матча 08 марта 2021
Гент
08.03.2021, понедельник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Остенде
41'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Остенде
Замена
О. Букари
️️️️
Р. Яремчук
90'
+2
Замена
И. Пластун
️️️️
А. Кастро-Монтес
90'
+2
88'
Замена
И. Бонен
️️️️
Б. Капон
88'
Замена
А. Фрейр Скуласон
️️️️
Р. Д'Хез
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Э. Овусу
80'
80'
Замена
М. Тиам
️️️️
F. Marquet
69'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
К. Вандендрище
Замена
Н. Дорш
️️️️
Р. Безус
67'
Желтая карточка
Р. Безус
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Р. Безус
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Francois Marquet
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
14
Осман Букари
ПВ
56
Mathéo Parmentier
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остенде
1
Bram Castro
ВР
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
5
Frederik Jakel
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
25
Нуриу
42
Овусу
15
Арсланажич
24
Кумс
90
Безус
9
Тиссудали
9
Яремчук
3-5-2
28
Хуберт
13
Хендри
3
Теате
27
Капон
7
Д'Хез
8
26
Вандендрище
25
Батай
17
Юлсагер
10
Сакала
29
Гейе
90
Безус
6
Дорш
6
Дорш
90
Безус
9
Яремчук
14
Букари
14
Букари
9
Яремчук
17
Кастро-Монтес
32
Пластун
32
Пластун
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
29
Депуатр
29
Депуатр
42
Овусу
26
Вандендрище
25
Бацнер
25
Бацнер
26
Вандендрище
8
93
Тиам
93
Тиам
8
7
Д'Хез
22
Скуласон
22
Скуласон
7
Д'Хез
27
Капон
7
Бонен
7
Бонен
27
Капон
Остались в запасе
Гент
Остенде
56
Mathéo Parmentier
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
5
Frederik Jakel
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
56
Mathéo Parmentier
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остались в запасе
5
Frederik Jakel
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Гент - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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