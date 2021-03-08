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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 08 марта 2021
Челси
08.03.2021, понедельник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
31'
Б. Годфри (АГ)
65'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
90'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
90'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
80'
76'
Замена
Бернард
️️️️
А. Гомеш
70'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хадсон-Одои
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жоржиньо
65'
56'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Ивоби
50'
Желтая карточка
Л. Динь
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Годфри
31'
17'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
4
Зума
15
Кристенсен
3
Алонсо
24
Джеймс
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
29
Хаверц
4-2-2-2
1
Пикфорд
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
12
Динь
20
Гомеш
25
Аллан
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
17
Ивоби
22
Дэвис
22
Дэвис
17
Ивоби
20
Гомеш
11
Бернард
11
Бернард
20
Гомеш
10
Сигурдссон
7
Кинг
7
Кинг
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Челси
Эвертон
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Натан Бродхед
ЦФ
2
Кайл Джон
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
33
Натан Бродхед
ЦФ
2
Кайл Джон
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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