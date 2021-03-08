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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лидс
Вест Хэм - Лидс: обзор матча 08 марта 2021
Вест Хэм
08.03.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
21'
Д. Лингард
28'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лидс
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Лингард
87'
Желтая карточка
Д. Лингард
79'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
73'
61'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Робертс
49'
Желтая карточка
К. Филлипс
46'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
М. Клих
46'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Э. Кошта
ГОЛ! 2:0!
К. Доусон
Пас отдал
А. Крессуэлл
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
21'
Пенальти не реализован!
Д. Лингард
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
47
Джек Дженкинс
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Родриго
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
77
Лингард
18
Антонио
4-1-1-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
3
Льоренте
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Кошта
11
Рафинья
45
Бэмфорд
19
Робертс
77
Лингард
2
Джонсон
2
Джонсон
77
Лингард
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
43
Клих
7
Алиоски
7
Алиоски
43
Клих
11
Кошта
11
Харрисон
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
19
Родриго
19
Родриго
19
Робертс
Остались в запасе
Вест Хэм
Лидс
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вест Хэм - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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