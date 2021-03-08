Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 08 марта 2021
Интер
08.03.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
54'
М. Шкриньяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
85'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
85'
81'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Б. Джимсити
81'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
77'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
77'
73'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пессина
70'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
59'
Желтая карточка
К. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
А. Бастони
54'
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Видаль
53'
46'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
3-3-3-1
57
Спортиелло
2
Толой
6
Джимсити
21
Ромеро
21
Меле
15
де Рон
8
Госенс
17
Малиновский
32
Пессина
8
Фройлер
91
Сапата
2
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Хакими
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
23
Видаль
24
Эриксен
24
Эриксен
23
Видаль
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
6
Джимсити
19
Паломино
19
Паломино
6
Джимсити
32
Пессина
59
Миранчук
59
Миранчук
32
Пессина
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Интер
Аталанта
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
41
Давиде Гисланди
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
41
Давиде Гисланди
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Интер
Аталанта
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+