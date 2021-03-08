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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Эрзурумспор
Гезтепе - Эрзурумспор: обзор матча 08 марта 2021
Гезтепе
08.03.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Эрзурумспор
4'
L. Schwechlen (АГ)
83'
Х. Акбунар
90+8'
А. Озтюрк (П)
48'
Э. Бассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Эрзурумспор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Озтюрк
90'
+8
90'
+7
Красная карточка
М. Да Кошта
Замена
А. Яхович
️️️️
Ш. Ндиайе
90'
+2
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
90'
+1
Замена
М. Михоевич
️️️️
Ф. Диабате
87'
Желтая карточка
А. Эсити
85'
ГОЛ! 2:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
Ф. Диабате
83'
81'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
M. El Kabir
75'
Желтая карточка
J. Ochieng Omolo
75'
Замена
А. Новиковас
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
74'
Желтая карточка
Z. Bergdich
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
61'
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бассан
Пас отдал
C. Ahmet Alkılıç
Замена
З. Трипич
️️️️
П. Зули
46'
46'
Замена
J. Ochieng Omolo
️️️️
O. Çelik
46'
Замена
Б. Бутко
️️️️
M. Murat Uçar
46'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Э. Рашани
30'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Schwechlen
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Эрзурумспор
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
4-1-3-2
70
Эгрибаят
33
Нукан
27
33
Озтюрк
41
Эмир
5
Нвободо
7
Акбунар
8
Айдогду
44
Зули
34
Диабате
27
Ндиайе
3-1-1-1-5
3
Да Кошта
55
21
20
Бумаль
92
19
Рашани
29
77
99
88
14
34
Диабате
3
Михоевич
3
Михоевич
34
Диабате
27
7
Палули
7
Палули
27
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
44
Зули
10
Трипич
10
Трипич
44
Зули
27
Ндиайе
18
Яхович
18
Яхович
27
Ндиайе
19
Рашани
17
Бассан
17
Бассан
19
Рашани
88
15
15
88
14
61
61
14
77
91
Бутко
91
Бутко
77
99
11
Новиковас
11
Новиковас
99
Остались в запасе
Гезтепе
Эрзурумспор
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Гезтепе - Эрзурумспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
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