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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 08 марта 2021
Бетис
08.03.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
61'
Б. Иглесиас (П)
81'
Хоакин
88'
Б. Иглесиас
12'
Хоселу
24'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Алавес
Замена
П. Акуоку
️️️️
Н. Фекир
90'
ГОЛ! 3:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Эмерсон
88'
86'
Замена
И. Кордоба
️️️️
Л. Риоха
ГОЛ! 2:2!
Хоакин
Пас отдал
С. Каналес
81'
77'
Желтая карточка
Х. Наварро
75'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Мендес
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
74'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
74'
66'
Замена
П. Понс
️️️️
Ф. Пельистри
65'
Замена
Т. Пина
️️️️
Р. Батталья
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Иглесиас
61'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Гуардадо
46'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
46'
31'
Желтая карточка
Р. Батталья
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Мендес
Пас отдал
Р. Дуарте
23'
Желтая карточка
Э. Мендес
12'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
33
Миранда
26
Сидней
2
Манди
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Хуанми
4-3-2-1
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
7
Мендес
19
Гарсия
6
Батталья
28
Пельистри
11
Риоха
13
Хоселу
10
Фекир
24
Акуоку
24
Акуоку
10
Фекир
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
18
Гуардадо
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Гуардадо
7
Мендес
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Мендес
11
Риоха
14
Кордоба
14
Кордоба
11
Риоха
28
Пельистри
8
Понс
8
Понс
28
Пельистри
6
Батталья
17
Пина
17
Пина
6
Батталья
Остались в запасе
Бетис
Алавес
11
Алекс Морено
ЛЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Хота
ПВ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Бетис - Алавес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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