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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Аполлон Смирнис
АЕК - Аполлон Смирнис: обзор матча 08 марта 2021
АЕК
08.03.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
7'
К. Ансарифард
25'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Аполлон Смирнис
90'
+2
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
Желтая карточка
Л. Гарсия
84'
79'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
A. Dauda
Замена
И. Неделчару
️️️️
Х. Албанис
78'
Замена
Т. Махерас
️️️️
П. Манталос
67'
64'
Замена
️️️️
A. Lagos
Желтая карточка
О. Данченко
53'
46'
Замена
A. Mounier
️️️️
В. Сливка
46'
Замена
️️️️
А. Калисир
44'
Желтая карточка
A. Lagos
ГОЛ! 2:0!
К. Ансарифард
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Ансарифард
Пас отдал
Л. Гарсия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
29
Томас Бединелли
ЛВ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
3-4-3
33
Атанасиадис
15
Лаци
4
Сварнас
22
Лопеш
94
Данченко
28
Шахов
4
Шиманьски
20
Манталос
17
Ансарифард
19
Албанис
99
Гарсия
3-2-2-4
0
26
Калисир
2
Бручич
31
Лисгарас
3
Хухумис
77
Колл
14
Сливка
9
8
29
Иоаннидис
87
19
Албанис
24
Неделчару
24
Неделчару
19
Албанис
20
Манталос
53
Махерас
53
Махерас
20
Манталос
9
29
Бединелли
29
Бединелли
9
14
Сливка
0
0
14
Сливка
Остались в запасе
АЕК
Аполлон Смирнис
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Марко Николич
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
64
Fatjon Andoni
ЦП
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ПЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Остались в запасе
14
Leonidas Rossi
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
64
Fatjon Andoni
ЦП
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча АЕК - Аполлон Смирнис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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