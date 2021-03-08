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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Сендерийск
Ольборг - Сендерийск: обзор матча 08 марта 2021
Ольборг
08.03.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сендерийск
90+2'
И. Фоссум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Сендерийск
Желтая карточка
Ф. Берстинг
90'
+8
90'
+5
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
P. Banggaard
Замена
Д. Гранли
️️️️
К. Куск
90'
+4
90'
+4
Замена
P. Kanstrup
️️️️
Э. Фредериксен
90'
+2
Желтая карточка
J. Simonsen
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Фоссум
90'
+2
80'
Замена
Б. Финне
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
R.
️️️️
М. Хойхольт
78'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. ван Верт
78'
75'
Желтая карточка
А. Якобсен
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Самуэльсен
73'
61'
Замена
Х. Райт
️️️️
P. Buch Christiansen
46'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
R. Vinderslev
Желтая карточка
Р. Теланнер
33'
32'
Желтая карточка
R. Vinderslev
Желтая карточка
Я. Нильсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-1-3-3
2
Паллесен
2
Росс
3
Нильсен
5
Теланнер
6
Феррейра
14
Самуэльсен
8
Фоссум
6
Хойхольт
35
Ринне
9
ван Верт
7
Куск
3-4-3
20
Томас
3
Гартенманн
26
5
29
17
34
Эскесен
6
20
18
Якобсен
21
7
Куск
4
Гранли
4
Гранли
7
Куск
6
Хойхольт
10
10
6
Хойхольт
9
ван Верт
22
Прица
22
Прица
9
ван Верт
14
Самуэльсен
10
Берстинг
10
Берстинг
14
Самуэльсен
Фредериксен
27
27
Фредериксен
26
3
Шмидль
3
Шмидль
26
6
22
Фредериксен
22
Фредериксен
6
34
Эскесен
11
Финне
11
Финне
34
Эскесен
20
11
Райт
11
Райт
20
Остались в запасе
Ольборг
Сендерийск
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Ольборг - Сендерийск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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