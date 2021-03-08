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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Касымпаша
Антальяспор - Касымпаша: обзор матча 08 марта 2021
Антальяспор
08.03.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
38'
Х. Езмерт
72'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Касымпаша
90'
Замена
D. Tošić
️️️️
L. Sadiku
90'
Замена
A. Koç
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Х. Езмерт
89'
77'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
К. Варга
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Замена
O. Imeri
️️️️
Фреди
71'
Замена
Д. Синик
️️️️
S. Sam
71'
64'
Желтая карточка
К. Бистрович
Замена
L. Podolski
️️️️
Амилтон
59'
Желтая карточка
Фреди
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Езмерт
38'
36'
Желтая карточка
А. Кара
9'
Желтая карточка
И. Телин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
4-5-1
35
Каплан
30
Кудряшов
7
Балчи
89
Сары
6
Албайрак
23
Амилтон
8
Шахин
88
Езмерт
16
Фреди
10
17
Байракдар
3-3-2-2
1
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
8
Бистрович
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Коомсон
7
Варга
24
92
Телин
16
Фреди
11
11
16
Фреди
88
Езмерт
7
Гюрлер
7
Гюрлер
88
Езмерт
23
Амилтон
10
10
23
Амилтон
10
70
Синик
70
Синик
10
24
0
0
24
7
Варга
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
7
Варга
7
Коомсон
71
71
7
Коомсон
Остались в запасе
Антальяспор
Касымпаша
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
12
Dever Orgill
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Антальяспор - Касымпаша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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