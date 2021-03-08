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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 08 марта 2021
Ницца
08.03.2021, понедельник, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Монако
29'
К. Фолланд
87'
Р. Агилар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ницца - Монако
Замена
Р. Бамбу
️️️️
С. Н'Соки
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
Р. Агилар
Желтая карточка
С. Н'Соки
86'
80'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Фабрегас
80'
Замена
К. Энрике
️️️️
Ф. Балло-Туре
Желтая карточка
В. Салиба
75'
64'
Замена
С. Диоп
️️️️
К. Дьятта
62'
Желтая карточка
Р. Майецки
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Камара
56'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
56'
46'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Г. Марипан
37'
Замена
Э. Матацо
️️️️
О. Чуамени
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
2
Салиба
24
Данильюк
20
Тодибо
11
Камара
14
Шнейдерлен
34
Н'Соки
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Гуири
4-1-2-1-2
99
Майецки
2
Агилар
21
Дисаси
3
Марипан
97
Балло-Туре
14
Чуамени
4
Фабрегас
24
Фофана
15
Дьятта
9
Йоветич
31
Фолланд
34
Н'Соки
3
Бамбу
3
Бамбу
34
Н'Соки
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
11
Камара
9
Дольберг
9
Дольберг
11
Камара
97
Балло-Туре
12
Энрике
12
Энрике
97
Балло-Туре
15
Дьятта
10
Диоп
10
Диоп
15
Дьятта
14
Чуамени
8
Матацо
8
Матацо
14
Чуамени
3
Марипан
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
3
Марипан
4
Фабрегас
10
Головин
10
Головин
4
Фабрегас
Остались в запасе
Ницца
Монако
19
Малик Селлуки
ПВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
5
Крислен Матсима
ЦЗ
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
19
Малик Селлуки
ПВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Остались в запасе
5
Крислен Матсима
ЦЗ
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ницца - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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