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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Александрия
Днепр-1 - Александрия: обзор матча 08 марта 2021
Днепр-1
08.03.2021, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Александрия
90'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
84'
Желтая карточка
P. Pashaev
82'
Замена
A. Novikov
️️️️
А. Ситало
Замена
И. Когут
️️️️
Ф. Ди Франко
70'
69'
Замена
В. Бабогло
️️️️
А. Мельник
68'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Д. Шастал
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Назаренко
63'
60'
Замена
Т. Стецков
️️️️
Р. Вантух
Желтая карточка
А. Назаренко
58'
55'
Желтая карточка
Р. Вантух
Желтая карточка
Д. Игнатенко
31'
Желтая карточка
С. Логинов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Билл
ПВ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
4-3-4
44
Дубинчак
23
Дуглас
18
Логинов
3
Тэйлор
77
Игнатенко
7
Назаренко
8
Пихаленок
25
Чуже
20
Ди Франко
33
Юрчук
9
Довбик
3-4-3
79
Панькив
4
Дубра
4
Бондаренко
21
75
Третьяков
44
Банада
27
17
Вантух
7
Шастал
57
Мельник
17
Ситало
7
Назаренко
10
Булеца
10
Булеца
7
Назаренко
20
Ди Франко
25
Когут
25
Когут
20
Ди Франко
17
Ситало
70
70
17
Ситало
57
Мельник
4
Бабогло
4
Бабогло
57
Мельник
7
Шастал
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
7
Шастал
17
Вантух
55
Стецков
55
Стецков
17
Вантух
Остались в запасе
Днепр-1
Александрия
99
Билл
ПВ
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
5
Иван Калюжный
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
99
Билл
ПВ
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Калюжный
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Днепр-1 - Александрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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