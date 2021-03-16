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    Расписание матчей 16-03-2021

    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 37 тур
    16 марта, вторник
    22:00
    Кардифф
    0:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    22:00
    Дерби Каунти
    2:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    22:00
    Лутон Таун
    2:0
    Ковентри
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    22:00
    Мидлсбро
    2:0
    Престон
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    22:00
    Ротерхэм
    1:4
    Уотфорд
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    22:45
    Борнмут
    3:0
    Суонси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1/8 финала, ответный матч
    16 марта, вторник
    23:00
    Манчестер Сити
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    16 марта, вторник
    23:00
    Реал
    3:1
    Аталанта
    Матч завершен
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