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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Уотфорд
Ротерхэм - Уотфорд: обзор матча 16 марта 2021
Ротерхэм
16.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 4
Завершен
Уотфорд
68'
Ф. Ладапо
9'
Ф. Сьерральта
26'
И. Сарр
39'
К. Сема
69'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Уотфорд
80'
Замена
И. Саксесс
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Смит
79'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
79'
Замена
K. Sadlier
️️️️
S. MacDonald
73'
Замена
Р. Гилс
️️️️
M. Olosunde
72'
69'
ГОЛ! 1:4!
Д. Гослинг
ГОЛ! 1:3!
Ф. Ладапо
Пас отдал
Д. Барласер
68'
68'
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Ф. Зинкернагель
67'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Н. Чалоба
Пенальти не реализован!
М. Смит
61'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Б. Уайлс
55'
53'
Замена
А. Грэй
️️️️
К. Фемения
53'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
И. Сарр
39'
ГОЛ! 0:3!
К. Сема
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
26'
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сьерральта
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
21
Shaun MacDonald
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
34
Jacob Gratton
ЦФ
37
Jake Hull
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
2-3-5
31
Блэкмэн
6
Вуд
2
4
Барласер
26
Уайлс
25
Крукс
4
45
Ладапо
14
Смит
20
21
4-1-2-2-1
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
12
Сема
7
Сарр
11
Зинкернагель
9
Педро
4
3
Гилс
3
Гилс
4
21
23
23
21
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
26
Уайлс
45
Хардинг
45
Хардинг
26
Уайлс
14
Смит
8
Джозефзун
8
Джозефзун
14
Смит
7
Сарр
2
Нгакия
2
Нгакия
7
Сарр
11
Зинкернагель
13
13
11
Зинкернагель
19
Хьюз
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Хьюз
15
Чалоба
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Чалоба
17
Фемения
45
Грэй
45
Грэй
17
Фемения
Остались в запасе
Ротерхэм
Уотфорд
1
Виктор Йоханссон
ВР
34
Jacob Gratton
ЦФ
37
Jake Hull
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
34
Jacob Gratton
ЦФ
37
Jake Hull
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Ротерхэм - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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