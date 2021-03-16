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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 16 марта 2021
Мидлсбро
16.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Престон
22'
Д. Стори (АГ)
51'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Престон
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Н. Кебану
83'
78'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Л. Линдсэй
68'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Ч. Эванс
Желтая карточка
D. Fisher
66'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ч. Акпом
63'
62'
Желтая карточка
Б. Поттс
Замена
M. Johnson
️️️️
Я. Боласи
62'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
П. МакНэйр
58'
55'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
P. Gallagher
55'
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
ГОЛ! 2:0!
М. Тавернье
51'
46'
Замена
Д. Моламби
️️️️
С. Синклейр
Замена
М. Тавернье
️️️️
С. Морси
46'
36'
Красная карточка
А. Брауне
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Стори
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
23
Фрай
24
Холл
16
Хаусон
2
16
Бола
8
Морси
92
Кебану
11
Боласи
29
Акпом
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
4
ван ден Берг
29
Баркуйзен
44
Поттс
12
8
Брауне
7
Синклейр
17
Эванс
8
Морси
16
Тавернье
16
Тавернье
8
Морси
11
Боласи
28
28
11
Боласи
92
Кебану
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
92
Кебану
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
17
МакНэйр
29
Акпом
11
Флетчер
11
Флетчер
29
Акпом
17
Эванс
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
17
Эванс
6
Линдсэй
2
Рафферти
2
Рафферти
6
Линдсэй
12
14
Джонсон
14
Джонсон
12
7
Синклейр
8
Моламби
8
Моламби
7
Синклейр
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
31
Джордан Арчер
ВР
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Джед Спенс
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Джед Спенс
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Престон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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