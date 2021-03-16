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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Аталанта
Реал - Аталанта: обзор матча 16 марта 2021
Реал
16.03.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Аталанта
34'
К. Бензема
60'
С. Рамос (П)
84'
М. Асенсио
83'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Аталанта
ГОЛ! 3:1!
М. Асенсио
Пас отдал
Л. Васкес
84'
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Б. Джимсити
84'
Замена
М. Кальдара
️️️️
М. Пессина
83'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
82'
Желтая карточка
Т. Кроос
77'
Желтая карточка
Начо
73'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Васкес
69'
Замена
Э. Милитао
️️️️
С. Рамос
64'
61'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Толой
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Рамос
60'
58'
Желтая карточка
Р. Толой
57'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Госенс
56'
Травма
Р. Госенс
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
Ф. Вальверде
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
7
Винисиус
ЛП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-5-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
7
Винисиус
20
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
17
Васкес
9
Бензема
3-3-1-2-1
57
Спортиелло
8
Госенс
2
Толой
21
Ромеро
21
Меле
15
де Рон
6
Джимсити
32
Пессина
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
93
Рамос
3
Милитао
3
Милитао
93
Рамос
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
17
Васкес
11
Родриго
11
Родриго
17
Васкес
32
Пессина
23
Кальдара
23
Кальдара
32
Пессина
2
Толой
19
Паломино
19
Паломино
2
Толой
6
Джимсити
59
Миранчук
59
Миранчук
6
Джимсити
8
Пашалич
91
Сапата
91
Сапата
8
Пашалич
8
Госенс
72
Иличич
72
Иличич
8
Госенс
Остались в запасе
Реал
Аталанта
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реал - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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