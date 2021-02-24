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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Реал
Аталанта - Реал: обзор матча 24 февраля 2021
Аталанта
24.02.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Реал
86'
Ф. Менди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Реал
86'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Менди
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Й. Иличич
85'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Меле
85'
76'
Замена
У. Дуро
️️️️
Л. Васкес
76'
Замена
С. Аррибас
️️️️
Иско
Желтая карточка
Р. Госенс
71'
57'
Замена
М. Диас
️️️️
Винисиус
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
56'
55'
Желтая карточка
Ф. Менди
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Сапата
30'
Травма
Д. Сапата
29'
23'
Желтая карточка
Каземиро
Красная карточка
Р. Фройлер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПАЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
95
Голлини
8
Госенс
21
Ромеро
2
Толой
6
Джимсити
15
де Рон
21
Меле
32
Пессина
8
Фройлер
91
Сапата
10
Муриэль
3-1-2-3-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
22
Иско
7
Винисиус
10
Асенсио
Иличич
19
Паломино
19
Паломино
Иличич
21
Меле
17
Малиновский
17
Малиновский
21
Меле
91
Сапата
8
Пашалич
8
Пашалич
91
Сапата
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
22
Иско
11
Аррибас
11
Аррибас
22
Иско
17
Васкес
9
Дуро
9
Дуро
17
Васкес
7
Винисиус
9
Диас
9
Диас
7
Винисиус
Остались в запасе
Аталанта
Реал
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Аталанта - Реал
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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