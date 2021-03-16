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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ковентри
Лутон Таун - Ковентри: обзор матча 16 марта 2021
Лутон Таун
16.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
23'
Д. Бри
42'
Э. Адебайо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Ковентри
Желтая карточка
М. Пирсон
90'
+2
Желтая карточка
S. Nombe
82'
Замена
S. Nombe
️️️️
Э. Адебайо
81'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Г. Корник
81'
72'
Замена
М. Гудден
️️️️
К. О'Харе
72'
Замена
Т. Уокер
️️️️
M. Biamou
62'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Г. Хамер
62'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ф. Дабо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Адебайо
42'
41'
Красная карточка
К. МакФадзин
ГОЛ! 1:0!
Д. Бри
Пас отдал
Г. Корник
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
5
Пирсон
14
Бри
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
17
Мпанцу
8
Танниклифф
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
3-3-2-1-1
13
Уилсон
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
3
МакКаллум
4
Келли
37
Джеймс
17
О'Харе
36
45
Адебайо
9
9
45
Адебайо
23
Корник
17
Коллинс
17
Коллинс
23
Корник
25
Дабо
96
Да Коста
96
Да Коста
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
18
Шиф
38
Хамер
17
О'Харе
24
Гудден
24
Гудден
17
О'Харе
36
10
Уокер
10
Уокер
36
Остались в запасе
Лутон Таун
Ковентри
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
20
Марко Мароши
ВР
2
Josh Pask
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Лутон Таун - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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