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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Суонси
Борнмут - Суонси: обзор матча 16 марта 2021
Борнмут
16.03.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
9'
Ф. Биллинг
45+1'
Д. Латибодье (АГ)
87'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Суонси
Замена
К. Мефам
️️️️
А. Данжума
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Данжума
Пас отдал
Ф. Биллинг
87'
80'
Замена
У. Раутледж
️️️️
К. Хурихейн
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Д. Уилшир
71'
68'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Д. Рико
58'
46'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Латибодье
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Латибодье
45'
+1
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Станислас
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Данжума
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Рико
20
Картер-Викерс
27
Кук
3
Стейси
8
Биллинг
10
Уилшир
8
Лерма
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
22
Латибодье
6
Беннетт
26
Ноутон
3
Мэннинг
8
Смит
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
19
Станислас
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Станислас
7
Данжума
2
Мефам
2
Мефам
7
Данжума
10
Уилшир
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Уилшир
8
Смит
31
Дханда
31
Дханда
8
Смит
14
Хурихейн
15
Раутледж
15
Раутледж
14
Хурихейн
22
Латибодье
7
Уиттакер
7
Уиттакер
22
Латибодье
Остались в запасе
Борнмут
Суонси
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Борнмут - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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