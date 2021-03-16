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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брентфорд
Дерби Каунти - Брентфорд: обзор матча 16 марта 2021
Дерби Каунти
16.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
47'
L. Gregory
86'
Л. Сибли
8'
А. Тони (П)
23'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брентфорд
89'
Замена
М. Форсс
️️️️
К. Нергор
ГОЛ! 2:2!
Л. Сибли
Пас отдал
П. Робертс
86'
Замена
П. Робертс
️️️️
A. Wisdom
86'
85'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Казим-Ричардс
78'
71'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
71'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 1:2!
L. Gregory
Пас отдал
Н. Бирн
47'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
46'
Замена
L. Gregory
️️️️
Л. Уотсон
46'
Замена
Т. Менжи
️️️️
М. Берд
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Каньос
Пас отдал
Б. Мбемо
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-4-2
13
Рос
3
Бьюкэнан
20
5
Кларк
14
Бирн
8
Уотсон
4
Шинни
12
Найт
18
Берд
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
3-1-2-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
22
Серенсен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Каньос
23
Рид
17
Тони
18
Берд
15
Менжи
15
Менжи
18
Берд
91
Казим-Ричардс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
20
16
Робертс
16
Робертс
20
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
8
Уотсон
19
19
8
Уотсон
19
Мбемо
2
Расмуссен
2
Расмуссен
19
Мбемо
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
23
Нергор
88
Форсс
88
Форсс
23
Нергор
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брентфорд
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Дерби Каунти - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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