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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сток Сити
Кардифф - Сток Сити: обзор матча 16 марта 2021
Кардифф
16.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Сток Сити
88'
Желтая карточка
Д. Аллен
84'
Замена
C. Norton
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Л. Бакуна
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
О. Ожо
74'
Желтая карточка
М. Пак
56'
28'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Том Санг
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-1-4-1
12
Филлипс
44
Флинт
3
Браун
23
Моррисон
38
Нг
10
Санг
6
Волкс
7
Пак
9
Ожо
10
Бакуна
19
Мур
3-2-4-1
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
17
Честер
2
Смит
15
Суттар
25
Пауэлл
15
Томпсон
7
Аллен
12
26
Флетчер
10
Бакуна
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Бакуна
9
Ожо
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Ожо
25
Пауэлл
44
44
25
Пауэлл
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
Остались в запасе
Кардифф
Сток Сити
10
Рубин Колуилл
АП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Алекс Смитис
ВР
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
39
Рабби Матондо
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
10
Рубин Колуилл
АП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Алекс Смитис
ВР
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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