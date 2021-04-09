март 2021
апрель 2021
Казахстан. Премьер-лига 2021, 4 тур
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 23 тур
9 апреля, пятница
15:00
Матч завершен
9 апреля, пятница
15:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2021, 4 тур
9 апреля, пятница
17:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 26 тур
9 апреля, пятница
19:15
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 2 тур, группа B
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 29 тур
9 апреля, пятница
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2020/2021), 28 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 41 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 33 тур
Испания. Примера (2020/2021), 30 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 26 тур
9 апреля, пятница
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 31 тур
9 апреля, пятница
22:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2020/2021), 32 тур