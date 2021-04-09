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    Расписание матчей 09-04-2021

    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 4 тур
    9 апреля, пятница
    11:00
    Тараз
    4:0
    Шахтер
    Матч завершен
    9 апреля, пятница
    13:00
    Акжайык
    0:1
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    9 апреля, пятница
    15:00
    Кайсар
    2:1
    Каспий
    Матч завершен
    9 апреля, пятница
    16:00
    Актобе
    4:4
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 23 тур
    9 апреля, пятница
    15:00
    Анжи
    3:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    9 апреля, пятница
    15:00
    Динамо Мх
    1:3
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    9 апреля, пятница
    16:00
    СКА
    4:0
    Туапсе
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 4 тур
    9 апреля, пятница
    17:30
    Энергетик-БГУ
    0:1
    Спутник
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 26 тур
    9 апреля, пятница
    19:15
    Пардубице
    0:2
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 2 тур, группа B
    9 апреля, пятница
    19:30
    Оденсе
    0:1
    Вайле
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 29 тур
    9 апреля, пятница
    21:00
    Витесс
    0:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 28 тур
    9 апреля, пятница
    21:30
    Арминия
    1:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 41 тур
    9 апреля, пятница
    21:45
    Уотфорд
    2:0
    Рединг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 33 тур
    9 апреля, пятница
    21:45
    Эйпен
    0:4
    Стандард
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 30 тур
    9 апреля, пятница
    22:00
    Уэска
    3:1
    Эльче
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 26 тур
    9 апреля, пятница
    22:00
    Портимоненси
    3:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 31 тур
    9 апреля, пятница
    22:00
    Фулхэм
    0:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 32 тур
    9 апреля, пятница
    22:00
    Метц
    0:2
    Лилль
    Матч завершен
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