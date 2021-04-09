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Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 09 апреля 2021
Фулхэм
09.04.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Замена
И. Кавалейру
️️️️
О. Эйна
84'
78'
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
Замена
Д. Майя
️️️️
Х. Рид
74'
74'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Поденсе
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
63'
32'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
П. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Ареоля
34
Эйна
5
Конголо
2
Андерсен
33
Робинсон
99
Лемина
2
Тете
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
9
Митрович
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
18
Дендокер
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
20
Лофтус-Чик
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
34
Эйна
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
34
Эйна
6
Рид
9
Майя
9
Майя
6
Рид
7
Нету
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Нету
11
Поденсе
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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