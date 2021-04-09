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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АДО Ден Хааг
Витесс - АДО Ден Хааг: обзор матча 09 апреля 2021
Витесс
09.04.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - АДО Ден Хааг
90'
Желтая карточка
Б. Кемпер
Замена
Т. Брунс
️️️️
Л. Опенда
83'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
А. Броя
83'
74'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
P.
65'
Желтая карточка
G. Zuiverloon
Замена
У. Дарфалу
️️️️
С. Тронстад
61'
60'
Желтая карточка
Ш. Пинас
57'
Желтая карточка
Д. Филипп
46'
Замена
Д. Филипп
️️️️
R. Kishna
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Виттек
46'
Желтая карточка
С. Тронстад
38'
35'
Желтая карточка
M. Vejinović
Желтая карточка
У. Таннан
23'
20'
Желтая карточка
В. Бесуйен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
7
Cain Seedorf
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
5
Ороз
14
Расмуссен
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
3-1-1-5
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
38
Пинас
12
Кемпер
8
де Бур
17
Бесуйен
31
51
18
10
9
Арвейлер
27
Броя
23
Хейсман
23
Хейсман
27
Броя
17
Опенда
10
Брунс
10
Брунс
17
Опенда
32
Виттек
8
Вруг
8
Вруг
32
Виттек
6
Тронстад
9
Дарфалу
9
Дарфалу
6
Тронстад
10
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
10
31
8
Филипп
8
Филипп
31
Остались в запасе
Витесс
АДО Ден Хааг
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Idrissa Toure
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
28
Silvinho Esajas
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Idrissa Toure
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
28
Silvinho Esajas
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Витесс - АДО Ден Хааг
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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