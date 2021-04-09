Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Рединг
Уотфорд - Рединг: обзор матча 09 апреля 2021
Уотфорд
09.04.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
12'
И. Сарр
14'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Рединг
Желтая карточка
И. Саксесс
90'
+3
87'
Замена
S. Aluko
️️️️
Э. Риномхота
87'
Замена
S. Baldock
️️️️
О. Эджария
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Сема
78'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
77'
Желтая карточка
У. Хьюз
75'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
У. Троост-Эконг
70'
64'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Пушкаш
64'
Замена
О. Ричардс
️️️️
L. Gibson
56'
Желтая карточка
Э. Риномхота
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Н. Чалоба
46'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
17'
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Фемения
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Бахман
25
Масина
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
17
Фемения
15
Чалоба
12
Сема
19
Хьюз
7
Сарр
11
Зинкернагель
9
Педро
3-4-3
1
Кабрал
12
Холмс
26
Мур
17
Идом
17
Олисе
14
Эджария
4
Риномхота
29
Лорент
11
Мейте
47
Пушкаш
19
15
Чалоба
13
13
15
Чалоба
12
Сема
90
Саксесс
90
Саксесс
12
Сема
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
4
Риномхота
23
23
4
Риномхота
19
3
Ричардс
3
Ричардс
19
14
Эджария
9
9
14
Эджария
47
Пушкаш
19
Жоао
19
Жоао
47
Пушкаш
Остались в запасе
Уотфорд
Рединг
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уотфорд - Рединг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Рединг
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+