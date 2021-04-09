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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 09 апреля 2021
Эйпен
09.04.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Стандард
43'
С. Амалла
68'
С. Амалла
71'
Д. Мюлека
85'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Стандард
Желтая карточка
С. Питерс
90'
+2
85'
ГОЛ! 0:4!
М. Лестьенн
Пас отдал
С. Бастьен
Замена
A. Beck
️️️️
Д. Эри
77'
77'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Н. Раскин
72'
Замена
Клаусс
️️️️
С. Амалла
72'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Мюлека
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мюлека
Пас отдал
Н. Гавори
Замена
A. Baby
️️️️
Ж. Нгой
70'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
А. Болевич
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
С. Амалла
61'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Баликвиша
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Амалла
Пас отдал
Г. Цимирот
Замена
B. Poulain
️️️️
A.
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
19
Джонатан Эри
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
33
Theo Defourny
ЦФ
0
Adriano
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Эйпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
11
Конан Н'Дри
ПВ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-1-5
19
Эри
13
Мянго
5
Амат
8
Питерс
39
Кайембе
17
Мусона
0
7
Болевич
14
Превляк
7
Нгой
33
3-5-1-1
16
Бодар
41
Сике
34
Гавори
5
Сиссако
22
Бастьен
59
Цимирот
43
Раскин
34
Лайфис
21
Амалла
7
Баликвиша
11
Мюлека
0
6
6
0
7
Болевич
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Болевич
7
Нгой
14
14
7
Нгой
19
Эри
32
32
19
Эри
43
Раскин
15
Шамир
15
Шамир
43
Раскин
7
Баликвиша
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
7
Баликвиша
11
Мюлека
17
Лестьенн
17
Лестьенн
11
Мюлека
21
Амалла
99
Клаусс
99
Клаусс
21
Амалла
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Эйпен - Стандард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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