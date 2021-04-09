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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 09 апреля 2021
Оденсе
09.04.2021, пятница, 19:30
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вайле
67'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Вайле
Желтая карточка
А. Андерсен
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Брунст
86'
Замена
В. Давидсен
️️️️
Л. Энгель
85'
Замена
A. Mucolli
️️️️
А. Соуза
85'
Замена
L. Jensen
️️️️
Ю. Рамадани
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
81'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
J. Thomasen
81'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
75'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Э. Сабби
68'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
A. Simon Okosun
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Соуза
59'
Замена
D. Kovačić
️️️️
M. Greve
Желтая карточка
J. Skjelvik
51'
43'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
A. Simon Okosun
40'
Замена
М. Опондо
️️️️
K. Larsen
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-5-1
53
Кристенсен
30
Андерсен
6
Тверсков
3
3
18
11
Сабби
6
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
11
Жебали
4-2-2-2
30
Брунст
14
Мельгор
4
Энгель
20
Колингер
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
22
Экитике
15
20
11
Сабби
8
8
11
Сабби
18
9
Кадрии
9
Кадрии
18
3
11
Опондо
11
Опондо
3
6
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
6
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
15
4
4
15
20
Рамадани
17
17
20
Рамадани
10
Соуза
19
19
10
Соуза
4
Энгель
3
Давидсен
3
Давидсен
4
Энгель
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
21
Indy Groothuizen
ЦФ
0
K. Yamga
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
0
K. Yamga
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Оденсе - Вайле
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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