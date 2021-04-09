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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Витория Гимараеш
Портимоненси - Витория Гимараеш: обзор матча 09 апреля 2021
Портимоненси
09.04.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 26 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
5'
Л. Поссиньоло
62'
Денер (П)
67'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Витория Гимараеш
Желтая карточка
L. Seung-Woo
89'
Замена
F.
️️️️
Бету
87'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Ф. Муфи
87'
85'
Желтая карточка
R. Lameiras
82'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
О. Эступиньян
82'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Ф. Сако
ГОЛ! 3:0!
Бету
Пас отдал
А. Боа Морте
67'
67'
Замена
M. Agu
️️️️
А. Алмейда
66'
Замена
Рочинья
️️️️
Д. Менса
Замена
Ф. Канде
️️️️
А. Оливейра
66'
Замена
П. Са
️️️️
Денер
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Денер
62'
Желтая карточка
В. Роша
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Поссиньоло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
5
Mauricio
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
21
Педру Са
ЦП
33
Casagrande
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-2-1-3
94
Самуэл
4
Роша
36
Поссиньоло
2
18
Муфи
13
Денер
10
Боа Морте
10
Оливейра
23
Бету
20
5
4-5-1
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
13
Амару
10
Эдвардс
21
Андре Андре
8
Алмейда
14
Менса
18
Пепелу
19
Эступиньян
18
Муфи
10
10
18
Муфи
23
Бету
9
9
23
Бету
10
Оливейра
5
Канде
5
Канде
10
Оливейра
13
Денер
21
Са
21
Са
13
Денер
14
Менса
10
Рочинья
10
Рочинья
14
Менса
19
Эступиньян
17
Жанвье
17
Жанвье
19
Эступиньян
8
Алмейда
24
24
8
Алмейда
10
10
77
Сако
19
Дуарте
19
Дуарте
77
Сако
Остались в запасе
Портимоненси
Витория Гимараеш
33
Casagrande
ЦФ
7
Эвертон
ЦП
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
33
Casagrande
ЦФ
7
Эвертон
ЦП
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Портимоненси - Витория Гимараеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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