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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Эльче
Уэска - Эльче: обзор матча 09 апреля 2021
Уэска
09.04.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
3'
Р. Мир
30'
С. Рамирес
87'
Р. Мир (П)
4'
Д. Вавро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Эльче
90'
+3
Желтая карточка
Г. Верду
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Мир
87'
Замена
И. Думбия
️️️️
Д. Феррейро
80'
76'
Замена
Нино
️️️️
Г. Каррийо
Желтая карточка
Д. Феррейро
72'
70'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Фидель
Замена
М. Рико
️️️️
П. Москера
65'
Замена
Д. Сиовас
️️️️
Д. Вавро
65'
64'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Т. Моренте
64'
Замена
Хосан
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
С. Гомес
60'
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Рамирес
58'
52'
Желтая карточка
Фидель
46'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
А. Барраган
ГОЛ! 2:1!
С. Рамирес
30'
4'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Вавро
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
Пас отдал
Д. Феррейро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
44
Инсуа
5
Пулидо
3
Вавро
22
Галан
19
Лопес
5
Москера
20
Сеоане
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-1-1-3-1
13
Бадия
19
Барраган
5
Верду
12
Кальво
22
Мохика
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
19
Рамирес
17
Гомес
17
Гомес
19
Рамирес
3
Вавро
22
Сиовас
22
Сиовас
3
Вавро
7
Феррейро
8
Думбия
8
Думбия
7
Феррейро
5
Москера
17
Рико
17
Рико
5
Москера
19
Барраган
13
Паласиос
13
Паласиос
19
Барраган
11
Милья
17
Хосан
17
Хосан
11
Милья
10
Фидель
24
Ригони
24
Ригони
10
Фидель
20
Моренте
9
Каррийо
9
Каррийо
20
Моренте
Каррийо
11
Нино
11
Нино
Каррийо
Остались в запасе
Уэска
Эльче
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Уэска - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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