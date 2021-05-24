апрель 2021
май 2021
США. МЛС 2021, 9 тур
24 мая, понедельник
02:15
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 26 тур
Казахстан. Премьер-лига 2021, 13 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур, группа B
Норвегия. Элитсериен 2021, 4 тур
24 мая, понедельник
16:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 9 тур, группа 2
24 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур, группа A
24 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
24 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2021
24 мая, понедельник
19:30
Матч завершен