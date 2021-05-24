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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Зенит-2
Родина - Зенит-2: обзор матча 24 мая 2021
Родина
24.05.2021, понедельник, 12:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
1 : 2
Завершен
Зенит-2
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Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
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