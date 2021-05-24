Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сарпсборг 08
Одд - Сарпсборг 08: обзор матча 24 мая 2021
Одд
24.05.2021, понедельник, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
90+3'
Ф. Реннинген Йоргенсен
27'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Сарпсборг 08
ГОЛ! 1:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
М. Бакенга
90'
+3
90'
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
84'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Д. Линдсет
84'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
И. Коне
Замена
K. Larsen
️️️️
С. Свендсен
80'
72'
Замена
E. Palsson
️️️️
А. Салетрос
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
К. Валлем
72'
47'
Желтая карточка
М. Дюрестам
42'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Желтая карточка
М. Бакенга
42'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
O. JÃ¸rgen Halvorsen
15'
Желтая карточка
M. Odegaard
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
18
Феликс Мичел
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-4-1-3
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
16
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
15
Кааса
6
Валлем
7
Свендсен
9
Лауритсен
90
Бакенга
3-2-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
4
Утвик
10
Линдсет
6
Салетрос
28
Коне
34
2
16
7
6
Валлем
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
6
Валлем
7
Свендсен
0
0
7
Свендсен
7
32
Вихне
32
Вихне
7
6
Салетрос
6
6
6
Салетрос
28
Коне
10
Мухаммед
10
Мухаммед
28
Коне
10
Линдсет
17
Солтведт
17
Солтведт
10
Линдсет
Остались в запасе
Одд
Сарпсборг 08
1
Леопольд Вальстедт
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Одд - Сарпсборг 08
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Сарпсборг 08
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+