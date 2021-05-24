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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тобол
Шахтер Караганда - Тобол: обзор матча 24 мая 2021
Шахтер Караганда
24.05.2021, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Тобол
30'
А. Тагыберген
57'
А. Тагыберген (П)
81'
Э. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Тобол
Замена
И. Свиридов
️️️️
В. Балашов
90'
Желтая карточка
В. Балашов
84'
82'
Замена
З. Тошич
️️️️
Т. Силва
81'
ГОЛ! 0:3!
Э. Лобжанидзе
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
А. Чочиев
80'
69'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
Ж. Манзорро
Желтая карточка
М. Габышев
65'
Замена
A. Khubulov
️️️️
Е. Кыбырай
64'
Замена
В. Балашов
️️️️
P. Kriventsev
64'
64'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
С. Мужиков
63'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Тагыберген
63'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Николич
59'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Тагыберген
40'
Желтая карточка
С. Мужиков
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
38'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Тагыберген
Желтая карточка
Е. Кыбырай
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
4
Соломон Удо
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
19
Vuk Mitošević
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
77
Тони Силва
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Шахтер Караганда
99
Данила Карпиков
ВР
2
Егор Алишаускас
ПЗ
22
Максим Галкин
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
27
Виталий Балашов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
13
Азат Нургалиев
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
0
C. Fonseca
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
3-2-1-1-2
30
Шацкий
14
Кыбырай
3
Атанаскоски
50
Нурсеитов
33
Гапон
19
Наджарян
4
Удо
11
Чочиев
0
19
3-1-3-1-2
35
Мокин
2
Малый
22
Марочкин
55
Аманович
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
7
Мужиков
8
Тагыберген
17
Манзорро
23
Николич
77
Силва
11
Чочиев
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
11
Чочиев
14
Кыбырай
0
0
14
Кыбырай
Балашов
11
Свиридов
11
Свиридов
Балашов
0
27
Балашов
27
Балашов
0
7
Мужиков
29
Йованчич
29
Йованчич
7
Мужиков
8
Тагыберген
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
8
Тагыберген
17
Манзорро
13
Нургалиев
13
Нургалиев
17
Манзорро
77
Силва
18
Тошич
18
Тошич
77
Силва
23
Николич
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Николич
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Тобол
99
Данила Карпиков
ВР
35
Ernar Saylauov
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Евгений Свешников
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
0
C. Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
35
Ernar Saylauov
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
0
C. Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Шахтер Караганда - Тобол
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
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